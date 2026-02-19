Vom Konzernjob an die Röstmaschine: In Ötzingen produzieren Stephanie Tank und Jörg Hannappel Kaffee mit Herz und klarer Haltung. Mit ihrem mobilen Rösterei-Café haben sie den Wochenmarkt in Montabaur zum Treffpunkt für moderne Kaffeekultur gemacht.
Lesezeit 2 Minuten
Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee über dem Konrad-Adenauer-Platz ist für viele Marktbesucher in Montabaur ein vertrautes Signal. Ob bei Regen oder Sonnenschein: Der rote Verkaufswagen der „Kaffeewerker“ ist längst zum festen Treffpunkt geworden. Seit 2019 bringen Stephanie Tank und Jörg Hannappel mit ihrem mobilen Rösterei-Café Kaffeekultur ins Herz der Kreisstadt.