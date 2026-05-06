Genusshandwerk im Westerwald
Kaffee von Da Roberto ist eine geschmackliche Weltreise
Zwei, die für Kaffee brennen: die beiden Röstmeister Lars Adolf (rechts) und Christian Hopf von der Kaffeemanufaktur Da Roberto
Zwei, die für Kaffee brennen: die beiden Röstmeister Lars Adolf (rechts) und Christian Hopf von der Kaffeemanufaktur Da Roberto aus Hachenburg.
Steffi Wehr. Röder-Moldenhauer

Arabica- und Robusta-Kaffeebohnen aus aller Welt werden seit ein paar Jahren bei Da Roberto in Hachenburg geröstet und veredelt. Bei einem Besuch erfuhr unsere Zeitung, wie es zur Gründung der Rösterei kam und was künftig noch geplant ist.

Lesezeit 3 Minuten
Schon beim Betreten der Manufaktur in der Lindenstraße in Hachenburg wird klar, worum es bei Da Roberto geht: um Kaffee. Röstfrischer Duft umgarnt die Nase. Nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbandes trinken die Deutschen pro Kopf und Jahr rund 163 Liter dieses Heißgetränks.

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