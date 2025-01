Stromausfall Westerburg Kabelfehler war Ursache 05.01.2025, 20:35 Uhr

i In der Nacht zu Samstag, 4. Januar, ist es erneut zu einem Stromausfall in Westerburg gekommen. Ursache war ein Kurzschluss im Bereich des dortigen Umspannwerkes. Markus Eschenauer

Die Erinnerungen an den großen Westerwälder Stromausfall an Neujahr sind noch frisch. Im Bereich Westerburg waren die Lichter wieder ausgegangen, wenn auch nur für rund eine Stunde. Mittlerweile ist der Fehler geortet und eine Reparatur geplant.

Schon wieder kam es in Teilen des Westerwalds zu einem Stromausfall. Diesmal traf es in der Nacht zum Samstag den Raum Westerburg. Im Gegensatz zu Neujahr waren nicht nur weit weniger Stromkunden betroffen – der Zustand weilte auch nicht so lange an. Laut dem Energieversorgung Mittelrhein AG (EVM) konnten innerhalb einer Stunde durch Umschaltungen alle Haushalte in der Nacht wieder versorgt werden.

