Vorfall auf Kirmes in Selters Kabel durchtrennt und Boxen gestohlen am Breakdance 18.10.2026, 11:28 Uhr

i Die Kirmes in Selters zeigt ihre Fahrgeschäfte in teilweise beeinträchtigtem Zustand: Das bunte Breakdance-Fahrgeschäft steht schräg auf seinem Podest, nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag Unbekannte Lautsprecherboxen stahlen und kritische Kabel beschädigten – darunter das Hydrauliksystem und die Stromversorgung. Der geschätzte Schaden beträgt etwa 30.000 Euro. Während das Breakdance-Fahrgeschäft abgebaut werden muss, läuft die Kirmes mit anderen Attraktionen wie dem Autoscooter und verschiedenen Buden weiter, die ebenfalls von Diebstählen betroffen waren, aber weiterbetrieben werden können. Der reguläre Abbau ist für Sonntagabend geplant. Luca Weilberg

Ein trauriger Zwischenfall trifft die Kirmes in Selters. Am Breakdance haben Unbekannte Lautsprecherboxen gestohlen und dabei Kabel durchtrennt. Auch der Abbau des Fahrgeschäfts wird dadurch erschwert.

Die Kirmes in Selters ist in der Nacht auf Samstag von Diebstählen und Beschädigungen betroffen gewesen. Besonders hart trifft es den Betreiber des Breakdance-Fahrgeschäfts. Unbekannte haben dort unter anderem Lautsprecherboxen gestohlen und Kabel beschädigt.







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