Kabel durchtrennt und Boxen gestohlen am Breakdance
Ein trauriger Zwischenfall trifft die Kirmes in Selters. Am Breakdance haben Unbekannte Lautsprecherboxen gestohlen und dabei Kabel durchtrennt. Auch der Abbau des Fahrgeschäfts wird dadurch erschwert.
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Die Kirmes in Selters ist in der Nacht auf Samstag von Diebstählen und Beschädigungen betroffen gewesen. Besonders hart trifft es den Betreiber des Breakdance-Fahrgeschäfts. Unbekannte haben dort unter anderem Lautsprecherboxen gestohlen und Kabel beschädigt.