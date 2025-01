Reiner Kröhnert langt hin Kabale und Hiebe in „Bad“ Ettersdorf 28.01.2025, 16:00 Uhr

i Verkniffenes Gesicht, schlecht sitzendes Sakko und Baseballkappe mit dem unverkennbaren Aufdruck "Make America Great Again", dazu raumgreifende Gestik: Einziges Requisit ist die Kappe, aber dass es Donald Trump ist, den Kabarettist Reiner Kröhnert hier persifliert, erschließt sich auf den ersten Blick. Katrin Maue-Klaeser

Merz und Merkel, Honecker und Hitler, Katzenberger und Kretschmann: Gegensätzlicher könnten die Prominenten, die Kabarettist Reiner Kröhnert auf die Ettersdorfer Bühne bringt, kaum sein. Und die Gefühle, die er beim Publikum auslöst, auch nicht.

„Es mag manchmal verstörend sein, aber nie diffamierend.“ So kündigte Uli Schmidt von der Kleinkunstbühne Mons Tabor das Programm von Reiner Kröhnert an. Der Start ins „vorletzte Jahr der Kleinkunstbühne“ mit dem Kabarettisten bescherte „Bad“ Ettersdorf (so „adelte“ Schmidt den Montabaurer Stadtteil) ein zweifach ausverkauftes Dorfgemeinschaftshaus.

