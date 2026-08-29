Kreisstraße am Wiesensee K54 wird zwischen Pottum und Stahlhofen a.W. saniert Angela Baumeier 29.08.2026, 12:00 Uhr

i Die Kreisstraße K54 zwischen den Gemeinden Stahlhofen und Pottum soll auf einem rund 1,2 Kilometer langen Abschnitt instandgesetzt werden. Röder-Moldenhauer

Die Bauarbeiten an der rund 1,2 Kilometer langen Strecke sollen Anfang September beginnen. Dazu wird eine Vollsperrung nötig, teilt der Landesbetrieb Mobilität mit.

Im kommenden Monat beginnen die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 54 zwischen Stahlhofen am Wiesensee und Pottum. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit. Grund der Arbeiten ist, dass die rund 1,2 Kilometer lange Strecke zwischen der Kreuzung K54/K55 in Stahlhofen und dem Ortseingang Pottum Fahrbahnschäden aufweist.







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