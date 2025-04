Wer von Nentershausen in die Nachbargemeinde Niedererbach gelangen will, muss vom 7. bis 11. April etwas Geduld aufbringen. Die K 163 wird wegen des Glasfaserausbaus gesperrt.

Seit dem Spatenstich im September 2021 läuft der sukzessive Ausbau des Glasfasernetzes in der gesamten Verbandsgemeinde Montabaur. Vodafone Deutschland und Glasfaser Montabaur, begleitet von der VG-Verwaltung, führen als Projektpartner den Ausbau durch. Mehr als 270 Kilometer an Glasfaserleitungen wurden allein bis zum Herbst vergangenen Jahres nach Angaben der VG bereits verlegt und die Arbeiten laufen weiter auf Hochtouren.

Direkter Weg von Nentershausen nach Niedererbach wird gekappt

Für weitere Arbeiten im Osten der Verbandsgemeinde muss nun die K163 zwischen Nentershausen und Niedererbach über mehrere Tage voll gesperrt werden. Zur Anbindung von Niedererbach an das Glasfasernetz und die Verlegung der Leitungen von Nentershausen in die Nachbargemeinde wird die Straße von Montag, 7. April, bis voraussichtlich Freitag, 11. April, gesperrt. Die Umleitung verläuft von Nentershausen aus über die Niedererbacher Straße, die L318, die Limburger Straße in Görgeshausen und die K164 nach Niedererbach und wird ausgeschildert.