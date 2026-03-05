In Ransbach-Baumbach wachsen die Leerstände, nun schließt auch Jysk Ende Mai seine Filiale. Stadtbürgermeister Michael Merz wirbt intensiv um Investoren und neue Konzepte. Hoffnung macht ein türkischer Supermarkt als Nachmieter.
Ransbach-Baumbach hat derzeit mit vielen Leerständen zu kämpfen. Hinter vorgehaltener Hand wird schon gemunkelt: Die Innenstadt stirbt aus. Diesen Gerüchten stellt sich Stadtbürgermeister Michael Merz vehement entgegen. Bei ihm laufen die Fäden des Leerstandsmanagements zusammen.