Leerstand in Ransbach-Baumbach Jysk schließt – dafür kommt ein türkischer Supermarkt Camilla Härtewig 05.03.2026, 14:00 Uhr

i Die neueste Hiobsbotschaft für Ransbach-Baumbach: Die dänische, auf Wohn- und Einrichtungsartikel spezialisierte Handelskette Jysk schließt ihre Filiale am 30. Mai. Camilla Härtewig

In Ransbach-Baumbach wachsen die Leerstände, nun schließt auch Jysk Ende Mai seine Filiale. Stadtbürgermeister Michael Merz wirbt intensiv um Investoren und neue Konzepte. Hoffnung macht ein türkischer Supermarkt als Nachmieter.

Ransbach-Baumbach hat derzeit mit vielen Leerständen zu kämpfen. Hinter vorgehaltener Hand wird schon gemunkelt: Die Innenstadt stirbt aus. Diesen Gerüchten stellt sich Stadtbürgermeister Michael Merz vehement entgegen. Bei ihm laufen die Fäden des Leerstandsmanagements zusammen.







