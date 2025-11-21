Jutta Linden-Quirmbach mit Förderpreis ausgezeichnet

Die Lottostiftung hat Jutta Linden-Quirmbach aus Montabaur mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Damit würdigt die Stiftung ihre Arbeit für die „Kultur im Keller“. Die Geehrte bedankt sich und führt an, dass ihr nicht allein der Preis gebührt.
Lesezeit 3 Minuten
Die „Kultur im Keller“, die im historischen Kellergewölbe an der alten Stadtmauer in Montabaur seit 2017 die Kulturszene in der Region nachhaltig bereichert, erfuhr am Donnerstagabend in den Räumen der Lottostiftung Rheinland-Pfalz in Koblenz eine besondere Auszeichnung.