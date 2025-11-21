Kultur im Keller in Montabaur Jutta Linden-Quirmbach mit Förderpreis ausgezeichnet Hans-Peter Metternich 21.11.2025, 17:51 Uhr

i Dankbar und stolz zugleich nimmt Jutta Linden-Quirmbach (2. von links) die Urkunde und den Preis der Lottostiftung Rheinland-Pfalz entgegen, die ihr Engagement um die „Kultur im Keller“ würdigen. Den Preis verleihen der Vorsitzende der Lottostiftung, Magnus Schneider (links), der Laudator Walter Desch und Petra Dick-Walther, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Hans-Peter Metternich

Die Lottostiftung hat Jutta Linden-Quirmbach aus Montabaur mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Damit würdigt die Stiftung ihre Arbeit für die „Kultur im Keller“. Die Geehrte bedankt sich und führt an, dass ihr nicht allein der Preis gebührt.

Die „Kultur im Keller“, die im historischen Kellergewölbe an der alten Stadtmauer in Montabaur seit 2017 die Kulturszene in der Region nachhaltig bereichert, erfuhr am Donnerstagabend in den Räumen der Lottostiftung Rheinland-Pfalz in Koblenz eine besondere Auszeichnung.







