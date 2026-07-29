Nach der Attacke von fremden Artgenossen haben Lotta und Kasimir nur ein Junges großziehen können. Und jetzt ist bald die Zeit des Abschieds für die Naturfreunde von ihren Adebaren gekommen.
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Für die Rothenbacher Weißstörche war das Jahr 2026 ein Schicksalsjahr, sagt Klaus Huber, Vorsitzender des Naturschutzvereins SEN Rothenbach. Dabei hatte im Frühjahr alles so gut begonnen: Die Altstörche Lotta und Kasimir hatten sich eifrig bemüht und den Horst wieder überholt und neu aufgebaut.