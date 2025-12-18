Jungspund tritt die Nachfolge eines alten Hasen an

In der VG Bad Marienberg steht am 1. Januar eine doppelte Zeitenwende an: Ein alter Hase im Verwaltungsgeschäft nimmt seinen Abschied, ein junger Wahlgewinner tritt an. Und die Führungsrolle wechselt von der SPD zur CDU. Gefeiert wurde schon jetzt.
Lesezeit 4 Minuten
Eigentlich war die jüngste Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg recht lapidar angekündigt, und es gab genau zwei Tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung durch den Bürgermeister. 2. Ernennung von Marvin Kraus zum Bürgermeister, Vereidigung und Einführung in das Amt.