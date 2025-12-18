Amtswechsel in Bad Marienberg Jungspund tritt die Nachfolge eines alten Hasen an Markus Müller 18.12.2025, 20:00 Uhr

i Da strahlen beide um die Wette: Marvin Kraus (links) wird von (Noch-)Bürgermeister Andreas Heidrich ins Amt eingeführt. Uwe Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

In der VG Bad Marienberg steht am 1. Januar eine doppelte Zeitenwende an: Ein alter Hase im Verwaltungsgeschäft nimmt seinen Abschied, ein junger Wahlgewinner tritt an. Und die Führungsrolle wechselt von der SPD zur CDU. Gefeiert wurde schon jetzt.

Eigentlich war die jüngste Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg recht lapidar angekündigt, und es gab genau zwei Tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung durch den Bürgermeister. 2. Ernennung von Marvin Kraus zum Bürgermeister, Vereidigung und Einführung in das Amt.







