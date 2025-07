Rong Chen, die sich Jackie nennt, und ihr Verlobter Lucas Weiper aus Montabaur achten sehr auf gesunde Kost. Lange ernährten sie sich ketogen, regional und saisonal, verzichteten auf alle verarbeiteten Produkte und auf Zucker. Doch die Sehnsucht nach einem Stück Schokolade war immer da. „Wir machten uns also auf die Suche nach einer Süßigkeit ohne raffinierte Zutaten – und scheiterten“, berichtet Weiper.

Wir machen das selbst, dachten sich die beiden kurzerhand. Versuche mit Stevia und Erythrit schlugen fehl. „Das hat wirklich eklig geschmeckt“, lachen die beiden. Doch das Forscherfieber hatte sie gepackt. Neun weitere Monate experimentierten sie in der heimischen Küche – diesmal mit Honig. „Wir wollten schon aufgeben, denn der hohe Wassergehalt des Honigs und die 50 Prozent Fett in den Kakaobohnen vertrugen sich gar nicht. Kiloweise haben wir unsere Versuche weggeschüttet, die Masse hat sich immer voneinander getrennt“, erzählt der 29-Jährige. Erst das Hinzufügen von Sonnenblumenlecithin als Emulgator brachte die Wende.

i Die Roh-Kakaobohnen werden im Ofen geröstet. Rong Chen

Jackie und ihr Partner sind überzeugt von ihrem zuckerfreien Leben, das sie seit 2023 führen. „Unsere Haut wurde reiner, die Verdauung stabiler und das Energie-Level höher. Wir fühlen uns gesünder und lebendiger als je zuvor“, sagen sie begeistert. Und sie ergänzen: „ Im Gegensatz zu Zucker liefert roher, nicht über 38 Grad Celsius erhitzter Honig wertvolle Mineralien, Enzyme und Antioxidantien – statt nur leere Kalorien.“ In ihre Schokolade kommen nur Kakaobohnen, Sonnenblumenlecithin, Honig und eventuell Milchpulver, wenn das Produkt heller und milder werden soll.

Imker Arne Senck aus Puderbach liefert ihnen den Honig, vorwiegend Sommertracht. „Wir haben ihn auf dem Schustermarkt kennengelernt“, berichten die beiden. Auch andere Imker haben laut Aussage der beiden ihr Interesse bekundet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Perspektivisch will das Paar auch Schokolade mit Kastanien- und Waldhonig herstellen. „Das gibt einen ganz besonderen Geschmack“, schwärmt Jackie.

„Wir sind Quereinsteiger, was die Schokoladenherstellung angeht.“

Rong Chen und Lucas Weiper bringen aber viel Erfahrung im Bereich IT, Wirtschaft und Finanzen mit.

Schokolade ganz von Grund auf selbst herzustellen, ist ein aufwendiger und spannender Prozess. Die Roh-Kakaobohnen werden im Backofen bei 120 bis 150 Grad Celsius für 20 bis 30 Minuten geröstet. Nach dem Abkühlen müssen sie geschält und zerdrückt werden. Nun sind die Kakaonibs da, der essbare Kern. Sie kommen nun in die Granitsteinmühle, den sogenannten Melanger. Es entsteht eine Kakaomasse, weil das enthaltene Fett (Kakaobutter) beim Mahlen flüssig wird. Die Masse wird in einer Metallschüssel im Wasserbad erhitzt, abgekühlt und erneut leicht gewärmt. Jetzt erst kommt der Honig hinzu. Die temperierte Schokolade wird dann in Formen gegossen.

Als Versuchskaninchen mussten die ganze Zeit über Familie und Freunde herhalten. Deren Rückmeldungen wurden mit der Zeit immer positiver. „Da dachten wir irgendwann, warum sollen wir so eine leckere Schokolade nur für uns machen? Es gibt bestimmt auch andere Menschen, die solch ein Produkt aus reinen Bio-Zutaten und ohne Zusatzstoffe zu schätzen wissen.“ Die Idee von der eigenen Firma war geboren. „Bee to Bar“ (von der Biene zum (Schoko-)Riegel) haben die beiden Neu-Montabaurer ihre Marke genannt. Rong Chen – derzeit in einer halbjährigen Auszeit – macht auf Instagram schon professionell Werbung für ihr Produkt.

i Am Ende des Herstellungsprozesses wird die flüssige Schokolade in Formen gegossen. Rong Chen

„Wir sind Quereinsteiger, was die Schokoladenherstellung angeht“, sagt die 25-Jährige. Für ein Startup sind beide aber bestens gerüstet. Der 29-jährige Lucas Weiper hat bereits mehrere IT-Firmen gegründet und ist seit Jahren selbstständig. Jackie kommt ursprünglich aus dem chinesischen Schanghai und hat an der WHU in Vallendar ihren Master in Business und Finance gemacht. Auf dem Campus haben sich die beiden vor drei Jahren passenderweise bei einem Startup-Event kennengelernt. Seitdem sind die ein Paar. Bald wird geheiratet.

Doch zurück zur Schokolade: „Nun wollen wir unser Produkt so herstellen, dass wir es auch verkaufen dürfen. Der bürokratische Prozess ist in vollem Gange, eine Industrieküche wird für die Produktion gesucht, die Internetseite wird entwickelt, Verpackungen gestaltet, Name und Logo sind ausgesucht“, freuen sich die beiden. Beim Hoffest auf dem Bauernhof Mai in Wirges haben sie schon einmal kleine Kostproben ihrer Schokolade verteilt. „Den Besuchern hat es geschmeckt“, berichten sie stolz.

i Und so sieht das fertige Produkt aus: Neun Monate haben die beiden Montabaurer Gründer an ihrer Rezeptur getüftelt. Rong Chen

Sie wollen ihre Schokolade in Zukunft per Onlineshop und bei Genussfesten und in Hofläden vertreiben. Derzeit müssen die beiden pro Tafel 7 bis 10 Euro verlangen. „Der Stückpreis wird aber drastisch sinken, wenn wir größere Mengen produzieren“, versichert das Paar. Sie hoffen auf Investoren und wünschen sich, irgendwann eine eigene Küche und Produktionsstätte aufbauen zu können.

Wer den beiden Schokoladenherstellern die Nutzung einer Industrieküche an etwa vier Stunden in der Woche anbieten kann, kann sich bei ihnen melden per E-Mail an business@bee-to-bar.com oder über die Internetseite bee-to-bar.com