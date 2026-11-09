Petermännchen-Theater live Junges Ensemble unterhält mit himmlischem Märchen Elmar Hering 09.11.2026, 19:30 Uhr

i Wieder einmal beschenkt das Petermännchen-Theater seine Gäste mit einem märchenhaften Weihnachtsstück, inklusive Elfen, Engeln, Eisprinzessin und vielem mehr. Röder-Moldenhauer

Regelmäßig bereichert das enorm produktive Team des Petermännchen-Theaters die Vorweihnachtszeit mit einem herrlichen Familienstück. Im aktuellen Zweiakter geht es darum, Weihnachten zu retten.

Elfen, Feen, Engel – was kann schöner sein als einzutauchen in ein Märchen mit solch wundervollen Charakteren? Wenn es da nur nicht die kalte Eisprinzessin oder andere düstere Gestalten gebe. In dieses Spannungsfeld platziert das Petermännchen-Theater sein neues Familienstück „Wie Puck Weihnachten rettet“.







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