Totfund in der VG Rennerod Junger Wolf stirbt Unfalltod auf der B54 im Westerwald Michael Fenstermacher 17.11.2026, 15:00 Uhr

i Auf der B54 im Westerwald ist ein Jungwolf tot aufgefunden worden. Armin Weigel/dpa

Wegen zahlreicher Nutztierrisse steht das länderübergreifende Wolfsrudel Greifenstein derzeit im Fokus. Nun wurde im Territorium des Rudels, auf der B54 in der Verbandsgemeinde Rennerod, ein junger männlicher Wolf tot aufgefunden.

Ein junger männlicher Wolf ist am Montag auf der B54 in der Verbandsgemeinde Rennerod tot aufgefunden worden, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) mitteilt. In einer veterinärmedizinischen Untersuchung sei als Todesursache ein Verkehrsunfall festgestellt worden.







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