Adventskonzert in Staudt Junger Frauenchor kann auch größere Kirche füllen 22.12.2024, 18:00 Uhr

i Beim Adventskonzert in Staudt präsentierten sich nicht nur die Sängerinnen von Singsations Westerwald unter ihrer Chorleiterin Jessica Burggraf, sondern zum ersten Mal auch der Nachwuchs der Sängerinnen als kleiner Chor. Elias Müller

Für ihr Adventskonzert sind die jungen Frauen der Sinsations Westerwald von der Alten Kirche in die größere Kirche St. Bartholomäus Staudt umgezogen. Dennoch blieb kein Platz unbesetzt, und die Zuhörer waren begeistert.

Spontan noch in einen größeren Veranstaltungsort umzuziehen und dann trotzdem jeden Platz zu besetzen, das schafft nicht jeder Chor. Zunächst hatten die Singsations Westerwald geplant, an ihr erstes eigenes Adventskonzert vor zwei Jahren anzuknüpfen und erneut in die Alte Kirche in Staudt einzuladen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen