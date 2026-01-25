Auf gerader Strecke ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei versucht herauszufinden, wie es zu dem Unfall beim Wirgeser Skatepark kommen konnte.
Schwere Verletzungen hat ein junger Autofahrer davongetragen, dessen Auto am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache bei Wirges von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf der L 313 am Ortsausgang von Wirges in Richtung Eschelbach auf Höhe des Skateparks.