Rettungshelikopter bei Wirges
Junger Fahrer prallt mit Auto bei Skatepark gegen Baum
Feuerwehreinheiten der VG Wirges waren im Einsatz, um einen jungen Fahrer aus seinem Fahrzeug zu befreien (Symbolbild).
Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Auf gerader Strecke ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei versucht herauszufinden, wie es zu dem Unfall beim Wirgeser Skatepark kommen konnte.

Schwere Verletzungen hat ein junger Autofahrer davongetragen, dessen Auto am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache bei Wirges von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf der L 313 am Ortsausgang von Wirges in Richtung Eschelbach auf Höhe des Skateparks.

