Erstnachweis in VG Wallmerod
Junge Wölfin im Westerwald gibt Experten Rätsel auf
Die Wölfin mit der Kennung GW5515, erstmals am 21. März in der VG Wallmerod nachgewiesen, gibt Rätsel auf.
Die Wölfin mit der Kennung GW5515, erstmals am 21. März in der VG Wallmerod nachgewiesen, gibt Rätsel auf.
Christian Charisius. dpa

Jahr für Jahr bemühen sich die Monitoringexperten, den Nachwuchs der bis zu vier Westerwälder Wolfsrudel möglichst lückenlos zu erfassen. Dass dies nicht immer gelingen kann, zeigt der Fall einer nun erstmals nachgewiesenen Wölfin.

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Meister Isegrim ist schwer zu (er-)fassen. Die dynamische Entwicklung der Wolfspopulation im Westerwald seit der Rückkehr des Raubtiers macht es offensichtlich auch für die Monitoringexperten schwer, den Überblick zu behalten, welches Tier sich gerade wo befindet und in welcher Beziehung es zu Artgenossen steht.

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