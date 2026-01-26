Wettbewerb „Jugend musiziert“ Junge Nachwuchsmusiker glänzen in Montabaur Hans-Peter Metternich 26.01.2026, 15:00 Uhr

i Als Klarinettenquartett überzeugten (von links) Sofia Muzzalupo, Lena Trotna, Lina Zimmermann und Narea Estelle mit ihren Darbietungen das Wertungsgremium. Ihre Darbietungen wurden mit 24 Punkten und einer Weiterleitung belohnt. Hans-Peter Metternich

Der Regionalwettbewerb zu „Jugend musiziert“ fand jüngst im Landesgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur statt. Erfreulich: 140 junge aufstrebende Musiker zeigten hier bei 160 Auftritten ihr Können. 2025 waren es „nur“ 100 Teilnehmer.

Eine der renommiertesten deutschlandweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen, der Wettbewerb „Jugend musiziert“, gibt es bereits seit fast einem Dreivierteljahrhundert. Diese von der Kultusministerkonferenz anerkannte und im Kinder- und Jugendplan des Bundes verankerte Maßnahme der kulturellen Jugendbildung findet auf den drei Ebenen Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb statt.







