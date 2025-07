Beim Westerwälder Wirtschaftsempfang, der in diesem Jahr von der Firma Jung Elektrotechnik im Westerburger Stadtteil Sainscheid ausgerichtet wurde und mit welchem das erfolgreiche Familienunternehmen zugleich sein 30-jähriges Bestehen feierte, hatten Firmengründer Bernd Jung und sein Sohn Steffen dafür geworben, gemeinsam etwas Gutes zu tun: „Wir möchten den Erlös der Veranstaltung vollständig für die Vor-Tour der Hoffnung – eine Institution, die sich für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder einsetzt – spenden.“ Zwar gab es bei dem Event keine Erlöse, dafür aber kräftige und herzliche Spenden, unter anderem die von Markus Merk, der seinen Lohn für seinen Vortrag komplett für die Vor-Tour zur Verfügung stellte.

Bereits zum 13. Mal trat Bernd Jung nun bei der diesjährigen Tour, die über 227 Kilometer von Landau in die Südpfalz führte, kräftig in die Pedale – ebenso wie Sohn Steffen, der zum ersten Mal dabei war und gemeinsam mit seinem Vater das Familienunternehmen in Sainscheid führt. In Schwegenheim überreichte die Familie nun den Scheck über 25.000 Euro an Hans-Josef Bracht (Zweiter Vorsitzender, Rheinland-Pfalz Kümmerer der Vor-Tour der Hoffnung). „Für uns war das, was gespendet wurde, ein ganz tolles Ergebnis, das wir noch aufgestockt haben. Jeder Cent kommt hier an“, betont Bernd Jung. Insgesamt erbrachte die Tour ein Spendenergebnis von 645.000 Euro.