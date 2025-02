Platz für Jugendliche gefunden Jugendzentrum soll in ehemaliges Sportlerheim ziehen 03.02.2025, 09:21 Uhr

i Das ehemalige Sportlerheim des TuS Westerburg in der Stadionstraße. Ulrike Preis

Gebäude soll für symbolischen Preis von der Verbandsgemeinde an die Stadt Westerburg übergeben werden. Gespräche mit TuS stehen noch aus.

Das lange Ringen um die Frage, wo künftig das Jugendzentrum seinen Platz haben kann, hat ein Ende. Jetzt steht fest, dass das ehemalige Sportlerheim in der Stadionstraße in Westerburg umgebaut werden soll. Zudem hat der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Westerburg die Übertragung des ehemaligen Funktionsgebäudes des Westerwaldstadions an die Stadt Westerburg für die zukünftige Unterbringung des Jugendzentrums beschlossen und gleichzeitig ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen