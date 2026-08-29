Angebot in Bad Marienberg Jugendliche erkunden Chancen bei Berufsinfobörse Mariam Nasiripour 29.08.2026, 11:00 Uhr

i Auf Interesse stieß der Stand des Ingenieurbüros Alhäuser und König bei diesen Schülerinnen. Röder-Moldenhauer

Zahlreiche Aussteller im Schulzentrum Bad Marienberg boten Jugendlichen Mitmach-Aktionen und Beratung zu Ausbildungswegen von Handwerk bis Pflege. Eltern begleiteten, Hemmungen fielen – ein Blick auf Chancen, Praxis und überraschende Einblicke.

Die Berufsinformationsbörse (BiB) im Schulzentrum von Bad Marienberg war auch in diesem Jahr sehr gut besucht. Ausrichter der Veranstaltung war erneut der Arbeitskreis „Schule, Wirtschaft und Verwaltung“ der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg. 73 Aussteller informierten Schülerinnen und Schüler über viele Ausbildungsberufe und präsentierten ihr Unternehmen.







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