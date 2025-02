Musikalisches Jubiläum Jubiläumsgäste in Ransbach-Baumbach begeisterten Hans-Peter Metternich 02.02.2025, 15:00 Uhr

i Leonhard Paul und Gerhard Füßl als begnadete Posaunisten Hans-Peter Metternich

Zum 125-jährigen Bestehen des Musikvereins Ransbach-Baumbach nahmen 700 Gäste am Jubiläumskonzert teil, das als Highlight das östereichische Blechbläserquartett „Mnozil Brass“ in das Programm einschloss - Begeisterung war quasi vorprogrammiert.

Der Musikverein Ransbach-Baumbach wird in diesem Jahr 125 Jahre alt (das Ensemble haben wir bereits vorgestellt). Für das Jubiläumsjahr hat der Traditionsverein einige musikalische Highlights geplant. Das erste war am Freitag, da gastierte „Mnozil Brass“, ein Blechbläserseptett der Extraklasse aus Österreich, mit seinem Programm „Jubelei“ in der Stadthalle der Töpferstadt.

