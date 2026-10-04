Festliche Tage in Hachenburg Jubiläumsbuch würdigt Geschichte des Landschaftsmuseums Thomas Hoffmann 04.10.2026, 14:00 Uhr

i Museumsdirektor Moritz Jungbluth freut sich über das Werk "50 Jahre Landschaftsmuseum Westerwald": "Das Buch ist etwas, das bleibt, auch wenn die Sonderausstellungen und die Themen sich verändern." Thomas Hoffmann

Das Landschaftsmuseum in Hachenburg feiert sein 50-jähriges Bestehen – mit einem reich bebilderten Jubiläumsbuch, das die Westerwälder Geschichte lebendig macht.

Die Feiern zum 50-jährigen Bestehen des Westerwaldmuseums in Hachenburg zogen in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Besucher an. „Wir hatten am Festsonntag mehr als 1000 Gäste“, freut sich Museumsdirektor Moritz Jungbluth. Damit dieses Ereignis noch lange nachhallt und auch die Geschichte des Museums lebendig und nachhaltig bleibt, haben Moritz Jungbluth und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ein wohl einzigartiges Werk von ...







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