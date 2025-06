Caan wird in diesem Jahr 775 Jahre alt. Die Gemeinde liegt landschaftlich reizvoll am Fuße des 346 Meter hohen Pfahlbergs und zählt aktuell 700 Einwohner. Anlässlich des Dorfjubiläums lädt die Gemeinde zum Festwochenende vom 27. bis 29. Juni in Verbindung mit der Kirmes ein. Am Sonntag findet neben dem offiziellen Kommers ein Markttag statt. Zu diesem Anlass haben sich drei Caaner etwas Besonderes einfallen lassen und eigens ein Bier gebraut. Das Jubiläumsbier soll nicht nur den festlichen Anlass unterstreichen, sondern auch die Tradition und Gemeinschaft des Ortes widerspiegeln.

Erster Beigeordneter Volker Noß berichtet: „Die Idee zu diesem besonderen Getränk entstand bei einer Winterwanderung aus einer geselligen Bierlaune heraus.“ Was als eine eher spontane Eingebung begann, entwickelte sich für Matthias Wirtz, Michael Wolf und Volker Noß zu einem echten Herzensanliegen – doch das Brauprojekt erwies sich als deutlich anspruchsvoller als erwartet. Es musste eine Brauerei gefunden werden. Dann stellte sich die Frage: Wo kommen die Flaschen her? Auch das Etikett musste selbst gestaltet und aufgeklebt werden. Und wo konnte das Bier nach Abfüllung gekühlt werden? Schließlich wurde der Brauvorgang gemeinsam mit Thomas Stoffels von der Brauerei Brexx aus Grenzau durchgeführt.

i So wird das Jubiläumsbier aussehen. Volker Noß hat die Etiketten gestaltet. Karina Wolf

Der Name des Festbiers „Caaner Reuberbräu“ trägt eine geschichtliche Bedeutung, erläutert der Erste Beigeordnete. „Er verbindet den Ort mit seiner Vergangenheit und erinnert an die Wurzeln des Dorfes. Erstmals erwähnt wird Caan in einer Urkunde im Jahr 1250. Der Beiname „Reuber“ ist seit 1387 belegt, als Siegfried von Caan sich erstmals als Reuber bezeichnete. Der Beiname Reuber leitet sich von dem mittelhochdeutschen Wort roub ab, was so viel wie Beute machen bedeutet“, so Noß.

Das süffige Festbier ist ausschließlich an dem Dorfjubiläum am Sonntag, 29. Juni, in limitierter Edition von 775 nummerierten Flaschen erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf wird einem guten Zweck zugeführt.

Das Programm

775 Jahre Caan und die Kirmes werden vom 27. bis 29. Juni in und um das Festzelt neben dem Feuerwehrhaus gefeiert. Am Freitag spielt die Gruppe Homerun ab 21 Uhr auf, Einlass ist ab 19 Uhr. Am Samstag findet um 18 Uhr ein Festgottesdienst an der Marienkapelle mit dem MGV Cäcilia Caan und dem Musikverein Nauort statt. Im Anschluss wird die Eierkrone am Kirmesbaum neben dem Rathaus aufgehängt, und der Kirmeszug setzt sich dann gen Festzelt in Bewegung. Ab 21 Uhr spielt dort die Band Sky Dynamo. Am Sonntag ab 11 Uhr begrüßt Ortsbürgermeister André Mensch die Besucher im Festzelt. Viele Marktstände locken nach Caan. Der neu gegründete Pfadfinderstamm organisiert ein Kinderprogramm, musikalisch unterhalten der Musikverein Stromberg und der MGV Caan. Abends gibt es eine Tombola. cam