Bismarckstraße Bad Marienberg Jubiläum steht an: Lange Theke ist seit 50 Jahren Kult 28.09.2026, 16:00 Uhr

i Ein Bild aus den Anfangszeiten der Langen Theke in Bad Marienberg: Die große Tombola war immer ein Publikumsmagnet. Archiv Röder-Moldenhauer

Zahlreiche Kirmestische aneinander ergaben einst die Lange Theke in der Bad Marienberger Bismarckstraße – die damit vermutlich die längste Theke im gesamten Westerwald war. Der Veranstaltungsname ist bis heute Kult.

Was die Gründerväter der Bad Marienberger Werbegemeinschaft im Herbst 1976 begannen, entwickelte sich schnell zu einer Kultveranstaltung in der Bismarckstraße: Die Idee war damals ganz einfach – es wurde die längste Theke des Westerwaldes aus Kirmestischen gebildet, auf der die Einzelhändler ihre Waren anboten, Vereine Leckereien verkauften und natürlich auch jede Menge Federweißer und Zwiebelkuchen verzehrt wurden.







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