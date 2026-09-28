Jubiläum steht an: Lange Theke ist seit 50 Jahren Kult
Zahlreiche Kirmestische aneinander ergaben einst die Lange Theke in der Bad Marienberger Bismarckstraße – die damit vermutlich die längste Theke im gesamten Westerwald war. Der Veranstaltungsname ist bis heute Kult.
Lesezeit 2 Minuten
Was die Gründerväter der Bad Marienberger Werbegemeinschaft im Herbst 1976 begannen, entwickelte sich schnell zu einer Kultveranstaltung in der Bismarckstraße: Die Idee war damals ganz einfach – es wurde die längste Theke des Westerwaldes aus Kirmestischen gebildet, auf der die Einzelhändler ihre Waren anboten, Vereine Leckereien verkauften und natürlich auch jede Menge Federweißer und Zwiebelkuchen verzehrt wurden.