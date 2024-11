Dernbacher feiern das Jubiläum am Sonntag - Kann die in den Vorjahren schlummernde Institution erweckt werden? Jubiläum in Dernbach: Kolpingsfamilie blickt auf 100-jährige Historie zurück Hans-Peter Metternich 23.10.2024, 17:36 Uhr

i Otti Aßmann und Hermann-Josef Bode von der Kolpingsfamilie Dernbach laden zum Jubiläumsgottesdient in die St. Laurentiuskirche in Dernbach ein. Hans-Peter Metternich

Dernbach. Die Kolpingsfamilie Dernbach wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Grund genug für die aktuell 18 Kolpingsbrüder und -schwestern, das runde Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Laurentius und einer anschließenden Begegnung im Gemeindezentrum am Sonntag, 27. Oktober, zu feiern.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blicken Otti Aßmann und Hermann-Josef Bode, beide langjährige Mitglieder der Dernbacher Kolpingsfamilie und im Vorstand aktiv, zurück in die Vergangenheit und machen sich auch ihre Gedanken darüber, wie in Zukunft die Aktivitäten in der Kolpingsfamilie Dernbach im Sinne Adolph Kolpings wiederbelebt werden könnten.

