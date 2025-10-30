Die Junge Union Westerwald will in Westerburg bei vergünstigtem Grillfleischbrötchen mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Die Wahlkampfaktion „mit einem Augenzwinkern“ stellt sie unter das Motto „Dönerpreisbremse“.
Lesezeit 3 Minuten
Zu einer außergewöhnlichen Aktion lädt die Junge Union (JU) Westerwald für Freitag, 31. Oktober, in die Tiergartenpassage in Westerburg unter dem Motto „Dönerpreisbremse“ ein: Zwischen 13 und 16 Uhr können sich Besucher am Stand der JU Gutscheine sichern, mit denen im dortigen Pizza- und Nudelhaus ein Döner für nur 3,50 Euro erworben werden kann.