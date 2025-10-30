Wahlkampf an der Futterkrippe JU-Chef: Döner ist das Maß der Dinge für junge Leute 30.10.2025, 12:00 Uhr

i "Der Döner ist für viele junge Menschen das Maß der Dinge", meint JU-Kreisvorsitzender Robert Fischbach. So kommt es zu der Wahlkampfaktion „mit einem Augenzwinkern“ unter dem Motto „Dönerpreisbremse“. Christoph Schmidt/dpa. Christoph Schmidt/picture alliance/dpa

Die Junge Union Westerwald will in Westerburg bei vergünstigtem Grillfleischbrötchen mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Die Wahlkampfaktion „mit einem Augenzwinkern“ stellt sie unter das Motto „Dönerpreisbremse“.

Zu einer außergewöhnlichen Aktion lädt die Junge Union (JU) Westerwald für Freitag, 31. Oktober, in die Tiergartenpassage in Westerburg unter dem Motto „Dönerpreisbremse“ ein: Zwischen 13 und 16 Uhr können sich Besucher am Stand der JU Gutscheine sichern, mit denen im dortigen Pizza- und Nudelhaus ein Döner für nur 3,50 Euro erworben werden kann.







