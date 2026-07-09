Strahlender Sonnenschein und ausgelassene Stimmung in Bad Marienberg: Auf dem Marktplatz feierte ein bunt gemischtes Publikum den Start des beliebten Sommerfestivals. Für einige Besucher ging es sogar direkt auf die Tanzfläche.
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Strahlend blauen Himmel und Sonnenschein, ein kühles Getränk sowie gute Musik genossen die Besucher der Auftaktveranstaltung des Sommerfestivals mit der JoJo Weber Band. Die Band spielte eine bunte Mischung an Rock- und Pop-Songs. Organisiert wurde die musikalische Veranstaltung auf dem Marktplatz von der Tourist-Info in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Marienberg.