Lebensfreude in Bad Marienberg
JoJo Weber Band sorgt für perfekte Festival-Stimmung
Ein Abend, um die Seele aufzuladen: Zahlreiche Besucher genossen bei bestem Wetter den Auftritt der JoJo Weber Band in Bad Marie
Ein Abend, um die Seele aufzuladen: Zahlreiche Besucher genossen bei bestem Wetter den Auftritt der JoJo Weber Band in Bad Marienberg.
Röder-Moldenhauer

Strahlender Sonnenschein und ausgelassene Stimmung in Bad Marienberg: Auf dem Marktplatz feierte ein bunt gemischtes Publikum den Start des beliebten Sommerfestivals. Für einige Besucher ging es sogar direkt auf die Tanzfläche.

Lesezeit 2 Minuten
Strahlend blauen Himmel und Sonnenschein, ein kühles Getränk sowie gute Musik genossen die Besucher der Auftaktveranstaltung des Sommerfestivals mit der JoJo Weber Band. Die Band spielte eine bunte Mischung an Rock- und Pop-Songs. Organisiert wurde die musikalische Veranstaltung auf dem Marktplatz von der Tourist-Info in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Marienberg.
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