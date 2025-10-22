Forst in VG Ransbach-Baumbach Johanna Niebisch ist die neue Revierleiterin 22.10.2025, 19:30 Uhr

i Johanna Niebisch ist die neue Leiterin vom Forstrevier Masselbach-Breitenau. Die 24-jährige Försterin (hier mit Hund Orange) ist seit 1. Oktober für die gesamte Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach zuständig und Nachfolgerin ihres Vaters Eckhard Niebisch. Camilla Härtewig

Jung, engagiert und tief verwurzelt mit dem heimischen Wald: Johanna Niebisch übernimmt das Forstrevier Masselbach-Breitenau – und tritt in die Fußstapfen ihres Vaters. Mit Hündin Orange an ihrer Seite will sie den Wald der Zukunft gestalten.

Johanna Niebisch ist die neue Leiterin vom Forstrevier Masselbach-Breitenau. Die 24-jährige Försterin ist seit 1. Oktober für die gesamte Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach zuständig und Nachfolgerin ihres Vaters Eckhard Niebisch, der rund 30 Jahre lang diese Position innehatte.







