Die 23-jährige Johanna Himmelberg hat sich trotz eines Einser-Abiturs dazu entschieden, im Handwerk zu arbeiten – genauer gesagt als Orthopädietechnik-Mechanikerin. Wie ist es als junger Mensch und besonders als Frau, in der Branche zu arbeiten, und wieso hat sie sich dazu entschieden?

In der Schule habe sie schon zu hören bekommen: „Nur eine Ausbildung und das auch noch im Handwerk“ – aufgehalten hat sie das aber nicht. Sie ist die einzige Frau in ihrem Ausbildungsbetrieb und derzeitigem Arbeitgeber APT Prothesen in Stockum-Püschen. Dazu sagt sie selbst: „Es ist natürlich nicht immer einfach.“ Sie habe schon Momente erlebt, in denen sie als Frau mit Vorurteilen konfrontiert worden sei – einschüchtern lässt sich die junge Dame aus Lautzenbrücken davon aber nicht. Denn die schönen Momente sind es, wofür es sich lohne, erklärt sie. Ihre liebsten Augenblicke seien die, in denen sie beobachten könne, wie das Strahlen und die Lebensqualität der Menschen zurückkommen, besonders bei den ersten Steh- und Gehversuchen mit einer neuen Prothese, erzählt sie. Weibliche Kundinnen würden sich außerdem besonders freuen, wenn sie Johanna Himmelberg sehen, denn gerade bei Oberschenkelprothesen sei der Prozess von Abmessung und Anpassung intimer, erklärt sie.

Perfekte Kombination

Zu ihrer Arbeit im Handwerk und speziell in ihrem Beruf sagt sie: „ Es ist die perfekte Kombination aus Handwerk, Büroarbeit und Kundenkontakt. Es ist mega abwechslungsreich, und man lernt immer wieder neue Menschen kennen.“ Da ihr Bruder selbst beeinträchtigt ist, war für sie immer klar, dass sie etwas machen möchte, was in irgendeiner Art sozial ist – und das macht sie auch, denn sie hilft den Menschen mit ihrer Arbeit zurück ins Leben. Aber wie kam es denn dazu?

i Johanna Himmelberg bei der Fertigung einer Prothese an der Werkbank. Röder-Moldenhauer

Als Kind habe sie schon immer die Paralympics geschaut – da bot es sich für sie an, 2018 das erste Mal ein Praktikum in ihrem Betrieb zu machen, erzählt sie. Seitdem habe sie jeden Sommer dort gearbeitet. Da die 23-Jährige ein Einser-Abitur hat, hätte sie auch studieren können – Förderschullehramt wäre eine Option für sie gewesen. Das Praktikum bei APT Prothesen habe sie aber so überzeugt, dass sie lieber die Ausbildung zur Orthopädietechnik-Mechanikerin machen wollte. Eine gute Arbeit scheint die junge Frau auf jeden Fall zu machen, denn sie gewann in ihrem Beruf bereits die Landesmeisterschaft – vergangenen November hat sie zudem die Ausbildung zum Meister angefangen. Auch ihre Eltern haben Himmelberg bei ihrer Entscheidung, im Handwerk zu arbeiten, unterstützt und würden es „total cool“ finden.

„In der Schulzeit habe ich oft gehört: ,Dann studiere ich halt BWL.’“

Johanna Himmelberg

„Man muss jungen Menschen noch einmal in den Kopf rufen, was es für eine Vielfalt von Berufen gibt“, erklärt sie. Dass das nötig sei, habe sie daran erkannt, dass sie in der Schulzeit oft gehört habe: „Dann studiere ich halt BWL“, wenn sich ihre Mitschüler noch nicht sicher waren, was sie nach der Schule machen wollten. Auch ihre Freunde würden größtenteils studieren – denen müsse sie ebenfalls das ein oder andere Mal erklären, was genau sie arbeite, so die erfolgreiche junge Frau.

Deshalb sei es besonders wichtig, in Schulen mehr Werbung und gleichzeitig auf handwerkliche Berufe aufmerksam zu machen, erklärt Johanna Himmelberg. Die Atmosphäre in Handwerksbetrieben sei sehr entspannt, erzählt sie. Ob Chef oder Kollegen, meistens gäbe es eine Du-Kultur und auch sehr flache Hierarchien, die durch die gemeinsame Arbeit oft sogar verschwimmen würden – deshalb sei es in der Branche oft sehr locker untereinander, erklärt sie. Man solle dem Handwerk eine Chance geben und offen sein, „man kann nach einem Praktikum immer noch Nein sagen“, betont Himmelberg.