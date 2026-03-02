Touren rund um Hachenburg Jetzt schnell noch für den RZ-Winterwandertag anmelden Markus Müller 02.03.2026, 12:26 Uhr

i Ob der RZ-Winterwandertag am Sonntag, 8. März, jetzt wirklich in eine Wäller Winterlandschaft entführen wird oder doch eher in eine Vorfrühlingswelt, bleibt abzuwarten. Noch gibt es einige wenige freie Plätze. Touristinfo Hachenburger Westerwald/Dominik Ketz

Nur noch wenige Tage, dann startet wieder unser traditioneller RZ-Winterwandertag. Für die sieben geführten Touren und eine individuelle Runde sind derzeit noch ein paar Plätze frei. Start- und Zielpunkt ist die Westerwald-Brauerei in Hachenburg.

Unsere Zeitung lädt zusammen mit der Westerwald-Brauerei, dem Westerwald Touristik-Service, der Touristinformation Hachenburger Westerwald und Typisch Westerwald am Sonntag, 8. März, zum RZ-Winterwandertag ein. Die Gäste können sich auf sieben geführte Rundwanderungen im Hachenburger Westerwald freuen, bei denen aktuell noch einige wenige Plätze frei sind oder durch Abmeldungen eventuell wieder frei werden.







