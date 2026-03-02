Nur noch wenige Tage, dann startet wieder unser traditioneller RZ-Winterwandertag. Für die sieben geführten Touren und eine individuelle Runde sind derzeit noch ein paar Plätze frei. Start- und Zielpunkt ist die Westerwald-Brauerei in Hachenburg.
Unsere Zeitung lädt zusammen mit der Westerwald-Brauerei, dem Westerwald Touristik-Service, der Touristinformation Hachenburger Westerwald und Typisch Westerwald am Sonntag, 8. März, zum RZ-Winterwandertag ein. Die Gäste können sich auf sieben geführte Rundwanderungen im Hachenburger Westerwald freuen, bei denen aktuell noch einige wenige Plätze frei sind oder durch Abmeldungen eventuell wieder frei werden.