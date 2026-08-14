„Hui! Wäller? Allemol! Jetzt haben die Westerwälder die Wahl(en) Markus Müller 14.08.2026, 16:00 Uhr

i In Heilberscheid, hier ein Foto von der Wahlurne dort bei einer früheren Wahl, fällt die Landratswahl mit der Kirmes zusammen. Markus Müller

Wahlen, Wahlen, Wahlen: Wer wird neuer Landrat des Westerwaldkreises? Das ist die spannende Frage der nächsten Tage. Aber auch an anderer Stelle werden Kreuze gemacht. Markus Müller hat auch diese Woche wieder Spitzen und Notizen zusammengetragen.

D iese Woche war und bleibt spannend, dürfen die Westerwälder doch gleich zwei Mal wählen: das Naturwunder Deutschland 2026 und den neuen Landrat oder die neue Landrätin des Westerwaldkreises. Und in beiden Fällen haben sie eine große Auswahl: Bei den Naturwundern gibt es neun Kandidaten, bei der Landratswahl immerhin auch sechs.







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