Bienenzüchter haben fusioniert Jetzt gibt es nur noch einen Imkerverband im Westerwald Hans-Peter Metternich 27.01.2026, 20:00 Uhr

i Seit dem 25. Januar vertritt der neue Kreisvorstand Westerwald der Imker die Interessen der Imker und Imkerinnen im Westerwaldkreis. Das Foto zeigt von links Christina Kokot (Schriftführerin), Christoph Zimmermann-Wolf (Vorsitzender), Ine Schmale (stellvertretende Vorsitzende) und Willi Welters (Kassierer). Hans-Peter Metternich

Die 425 im Deutschen Imkerbund organisierten Imker und Imkerinnen im Westerwaldkreis gehören jetzt zu nur noch einem Kreisverband: Die bisherigen Kreisimkerverbände Unter- und Oberwesterwald haben jetzt fusioniert und einen Vorstand gewählt.

Die Kreisimkerverbände Unter- und Oberwesterwald haben mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Zusammenlegung der beiden kommunalen Westerwälder Kreise jetzt endlich auch verbandsmäßig zusammengefunden. Am letzten Januar-Sonntag haben in Montabaur die Vertreter der beiden bisherigen Westerwälder Kreisimkerverbände die Fusion beschlossen.







