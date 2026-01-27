Bienenzüchter haben fusioniert
Jetzt gibt es nur noch einen Imkerverband im Westerwald
Seit dem 25. Januar vertritt der neue Kreisvorstand Westerwald der Imker die Interessen der Imker und Imkerinnen im Westerwaldkreis. Das Foto zeigt von links Christina Kokot (Schriftführerin), Christoph Zimmermann-Wolf (Vorsitzender), Ine Schmale (stellvertretende Vorsitzende) und Willi Welters (Kassierer).
Hans-Peter Metternich

Die 425 im Deutschen Imkerbund organisierten Imker und Imkerinnen im Westerwaldkreis gehören jetzt zu nur noch einem Kreisverband: Die bisherigen Kreisimkerverbände Unter- und Oberwesterwald haben jetzt fusioniert und einen Vorstand gewählt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Kreisimkerverbände Unter- und Oberwesterwald haben mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Zusammenlegung der beiden kommunalen Westerwälder Kreise jetzt endlich auch verbandsmäßig zusammengefunden. Am letzten Januar-Sonntag haben in Montabaur die Vertreter der beiden bisherigen Westerwälder Kreisimkerverbände die Fusion beschlossen.

