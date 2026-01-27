Die 425 im Deutschen Imkerbund organisierten Imker und Imkerinnen im Westerwaldkreis gehören jetzt zu nur noch einem Kreisverband: Die bisherigen Kreisimkerverbände Unter- und Oberwesterwald haben jetzt fusioniert und einen Vorstand gewählt.
Die Kreisimkerverbände Unter- und Oberwesterwald haben mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Zusammenlegung der beiden kommunalen Westerwälder Kreise jetzt endlich auch verbandsmäßig zusammengefunden. Am letzten Januar-Sonntag haben in Montabaur die Vertreter der beiden bisherigen Westerwälder Kreisimkerverbände die Fusion beschlossen.