Kreisausschuss hat entschieden Jetzt doch Alufassade für Siershahner Berggartenschule Markus Müller 30.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Siershahner Berggartenschule ist erst 2008 gebaut worden. Aber an der Fassade (rechts) aus Eternitplatten treten schon seit Jahren an vielen Stellen Schäden auf. Jetzt soll mit Aluminium saniert werden. Markus Müller

Das Gerangel in den Ausschüssen des Westerwaldkreises um das Material für die Fassadensanierung der Berggartenschule in Siershahn ging über viele Monate: Soll Keramik oder Aluminium zum Einsatz kommen? Kürzlich ist die Entscheidung gefallen.

An der Berggartenschule in Siershahn wurde beim Neubau 2008 eine vorgehängte und hinterlüftete Fassade aus Eternitplatten mit einer Holzunterkonstruktion installiert. An dieser Fassadenverkleidung zeigten sich bereits im Jahr 2022 erhebliche Mängel. Seit Mai 2024 beschäftigten sich diverse Ausschüsse des Kreises, der Schulträger der Förderschule ist, mit dem Sanierungsfall.







