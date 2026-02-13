CDU-Kandidatin im Wahlkreis 6
Jenny Groß will die Bildungspolitik reformieren
Jenny Groß tritt als CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis Montabaur bei der Landtagswahl an.
Camilla Härtewig

Kalt, Nieselregen – und mittendrin eine Frau mit klarer Mission: Jenny Groß will wieder den Wahlkreis Montabaur gewinnen. Die CDU-Direktkandidatin kämpft für eine andere Bildungspolitik und bessere medizinische Versorgung auf dem Land. 

Lesezeit 3 Minuten
Es ist kalt, es tröpfelt leicht, doch Jenny Groß strahlt. Mitten im Landtagswahlkampf wirkt die CDU-Direktkandidatin für den Wahlkreis Montabaur energiegeladen und zuversichtlich. „Ich liebe, was ich mache“, sagt sie. Seit 2019 vertritt sie die Interessen der Verbandsgemeinden Ransbach-Baumbach, Montabaur, Wirges und Wallmerod in Mainz.

Westerwälder ZeitungWK 6 – Montabaur

Schloss Montabaur
