Kalt, Nieselregen – und mittendrin eine Frau mit klarer Mission: Jenny Groß will wieder den Wahlkreis Montabaur gewinnen. Die CDU-Direktkandidatin kämpft für eine andere Bildungspolitik und bessere medizinische Versorgung auf dem Land.
Es ist kalt, es tröpfelt leicht, doch Jenny Groß strahlt. Mitten im Landtagswahlkampf wirkt die CDU-Direktkandidatin für den Wahlkreis Montabaur energiegeladen und zuversichtlich. „Ich liebe, was ich mache“, sagt sie. Seit 2019 vertritt sie die Interessen der Verbandsgemeinden Ransbach-Baumbach, Montabaur, Wirges und Wallmerod in Mainz.