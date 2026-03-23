Die Wähler haben eindeutig entschieden: Jenny Groß (CDU) darf erneut den Wahlkreis 6 (Montabaur) im Landesparlament in Mainz vertreten. Was spricht außer den vielen Wählerstimmen für die Christdemokratin?
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Die erneute Wahl der Christdemokratin Jenny Groß zur Vertreterin der Bürger aus den vier Verbandsgemeinden Montabaur, Ransbach-Baumbach, Wirges und Wallmerod im Landtag belohnt nicht zuletzt auch den großen Einsatz, den die Mutter zweier Kinder in den vergangenen fünf Jahren nicht nur auf Landesebene für die Region leistet.