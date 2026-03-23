Landtagswahl im Westerwald
Jenny Groß (CDU) holt zum zweiten Mal das Direktmandat
Mit der Wahlkreis-Gewinnerin Jenny Groß freute sich nicht nur ihr Ehemann Andreas Veith, sondern die ganze (Unter-)Westerwälder
Mit der Wahlkreis-Gewinnerin Jenny Groß freute sich nicht nur ihr Ehemann Andreas Veith, sondern die ganze (Unter-)Westerwälder CDU-Mannschaft.
Katrin Maue-Klaeser

Im Wahlkreis 6 (Montabaur) war der Kampf um den Posten des Wahlkreis-Abgeordneten nicht so dramatisch wie im Nachbarwahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg). Aber auch hier stellte sich die Frage: Kann Jenny Groß (CDU) noch stärker punkten als 2021?

Lesezeit 2 Minuten
Während der Auszählung der Wahlkreis-Stimmen im Wahlkreis 6 (Montabaur) wurde schnell klar, dass die Favoritenrolle von Amtsinhaberin Jenny Groß (CDU) unangefochten bleibt. Es stellte sich eher die Frage, ob die ebenfalls erneut kandidierende SPD-Frau Caroline Albert-Woll den zweiten Platz besetzt oder sich AfD-Kandidat Jürgen Nugel eventuell diesen sichert.

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Westerwälder ZeitungWK 6 – Montabaur

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