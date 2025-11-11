Kroppacher Schweiz im Kalender Jedes Foto ein Stück Westerwälder Heimat Rolf-Dieter Rötzel 11.11.2025, 12:00 Uhr

i Einmal über die Schulter geschaut: Fritz und Frank Wirdeier (rechts) bei der Vorstellung des Jahreskalenders 2026 durch den Herausgeber Ulrich Schneider. Rolf-Dieter Rötzel

Das Jahr 2026 klopft schon ganz sachte an die Tür. Zeit also, sich mit dem Thema Kalender zu beschäftigen. Für Freunde der Kroppacher Schweiz hält die Wäller Reimerei von Ulrich Schneider auch diesmal etwas ganz Besonderes bereit.

Nach der überaus gelungenen Premiere im vergangenen Jahr gibt die Wäller Reimerei von Ulrich Schneider aus Selbach-Brunken auch für 2026 einen informativen und sehenswerten Jahreskalender heraus. Genau wie beim Vorgängerexemplar handelt es sich auch dieses Mal um eine kunstvoll gestaltete Bilder-Hommage an die Heimatregion.







