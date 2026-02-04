Welche Verbindungen zwischen seiner Heimat und dem Westerwald bestehen, stellt der frühere Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn, im Interview heraus. Am 10. Februar ist er zudem Gast im Europahaus in Bad Marienberg.
Lesezeit 4 Minuten
Wenn der frühere luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Dienstag, 10. Februar, im Bad Marienberger Europahaus seine neue Biografie „Die Tour seines Lebens“ aus der Feder des Trierer Journalisten Michael Merten präsentiert (Verlag Berg & Feierabend), bildet nicht nur der Veranstaltungsort einen Bezug zum Westerwald.