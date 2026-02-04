Vortrag am 10. Februar Jean Asselborn wirbt in Bad Marienberg für Europa Nadja Hoffmann-Heidrich 04.02.2026, 20:00 Uhr

i Der frühere langjährige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn kommt am Dienstag, 10. Februar, für einen Vortrag zum Thema "Warum Europa?" ins Europahaus nach Bad Marienberg. Laurent Sturm

Welche Verbindungen zwischen seiner Heimat und dem Westerwald bestehen, stellt der frühere Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn, im Interview heraus. Am 10. Februar ist er zudem Gast im Europahaus in Bad Marienberg.

Wenn der frühere luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Dienstag, 10. Februar, im Bad Marienberger Europahaus seine neue Biografie „Die Tour seines Lebens“ aus der Feder des Trierer Journalisten Michael Merten präsentiert (Verlag Berg & Feierabend), bildet nicht nur der Veranstaltungsort einen Bezug zum Westerwald.







