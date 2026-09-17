Swingend unter Gewölben
Jazzige Atmosphäre im Kulturkeller Montabaur
Am Dienstagabend stand Mirko Meuer einmal nicht als „graue Eminenz“ im Hintergrund des Montabaurer Kulturformates „Kultur im Kel
Am Dienstagabend stand Mirko Meuer einmal nicht als „graue Eminenz“ im Hintergrund des Montabaurer Kulturformates „Kultur im Keller“, bei der alle Fäden des Programmangebotes zusammenlaufen, sondern im Rampenlicht der kleinen aber feinen Bühne.
Hans-Peter Metternich

Swingend unter Gewölben: The Gentlemen's Jazztett verzaubert den Kulturkeller Montabaur mit groovenden Soli und launigen Anekdoten. Ein gelungener Abend für Jazzfans und Neugierige.

Lesezeit 2 Minuten
Man nehme vier Gentlemen, ein Klavier, einen Bass, ein Schlagzeug, dazu eine groovige Stimme, und fertig ist das Ensemble The Gentlemen’s Jazztett. Wenn dieses Quartett dann auch noch in einer reizvollen Konzertlocation aufspielt, wissen nicht nur die Kenner der heimischen Szene: Die „Kultur im Keller“ im Kellergewölbe an der alten Stadtmauer in Montabaur entzündet ein strahlendes kulturelles Glanzlicht.
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