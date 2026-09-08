„Big Band Summit“ in Montabaur
Jazz-Ensembles spielen sich in die Herzen der Zuhörer
Noemi Palacios Prada wertete den Big-Band-Sound von „JatzzImpact“ durch ihren wunderbaren Gesang noch weiter auf.
Noemi Palacios Prada wertete den Big-Band-Sound von „JatzzImpact“ durch ihren wunderbaren Gesang noch weiter auf.
Markus Müller

Wenn sich Musiker verschiedener Generationen und Hintergründe zusammentun, entsteht Besonderes. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen dem Musikgymnasium und der Band „JatzzImpact“. Bereits zum zweiten Mal gestalteten sie den „Big Band Summit“.

Lesezeit 3 Minuten
Hat der Jazz im Westerwald genug Fans, dass sich gleich eine ganze Big-Band-Nacht in Montabaur lohnt? Keine Frage: Hat er – oder warum wäre sonst die Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums beim zweiten Montabaurer „Big Band Summit“ mit Zuhörern voll besetzt gewesen?
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