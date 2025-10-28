Alsbacherin erfüllt sich Traum Jasmin von Linden hat ihr erstes Kinderbuch verfasst 28.10.2025, 15:00 Uhr

i Jasmin von Linden aus Alsbach hat unter dem Namen Luna Sommerwind ihr erstes Kinderbuch verfasst und selbst illustriert. Camilla Härtewig

Zwei Äffchen, Streiche und ganz viel Herz: Autorin Jasmin von Linden alias Luna Sommerwind erfüllt sich mit ihrem ersten Kinderbuch einen großen Traum. „Einfach machen“ war ihr Motto – jetzt begeistert sie kleine Leser mit Fantasie und Humor.

. „Einfach machen und dem eigenen Stil treu bleiben.“ Das rät Jasmin von Linden jedem, der davon träumt, ein Buch zu schreiben. Die Alsbacherin hat es gewagt und hält nun stolz ihr erstes eigenes Kinderbuch „Charly und Lucky – Zwei Äffchen außer Rand und Band: Bei den Elefanten“ in der Hand, das sie im Selbstverlag unter dem Pseudonym Luna Sommerwind herausgebracht hat.







