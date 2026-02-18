CDU-Kandidat im Wahlkreis 5
Janick Pape will Stimme des oberen Westerwalds sein
Politik und Privates lassen sich häufig schwer trennen. Einen Großteil seiner Freizeit verbringt Janick Pape im Westerburger Rathaus.
Röder-Moldenhauer

Erst seit wenigen Wochen gehört Janick Pape dem Mainzer Landtag an. Nun kämpft der CDU-Kandidat im Wahlkreis Bad Marienberg/Westerburg dafür, dass dies kein kurzes Gastspiel bleibt. Er ist überzeugt, dass der obere Westerwald seine Stimme braucht.

Janick Pape ist auf den Geschmack gekommen. Seit Anfang des Jahres gehört der 37-jährige Westerburger dem rheinland-pfälzischen Landtag an, in den er kurz vor Ende der Legislaturperiode als Nachrücker der CDU eingezogen ist. Ende Januar trat er dort erstmals als Abgeordneter ans Rednerpult.

