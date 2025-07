Der Stadtbürgermeister von Westerburg will kommunalpolitische Erfahrungen in die Parlamentsarbeit in Mainz einbringen. Der 36-jährige CDU-Politiker rückt für Pierre Fischer nach und freut sich auf die neue Aufgabe.

Janick Pape (CDU), Stadtbürgermeister von Westerburg, wird ab 1. Januar 2026 Mitglied im rheinland-pfälzischen Landtag sein. Er rückt für den Waldbreitbacher Landtagsabgeordneten Pierre Fischer nach, der zum genannten Stichtag sein Amt als VG-Bürgermeister in Rengsdorf antritt und sein Landtagsmandat abgibt.

Der 36-jährige Westerburger freut sich auf das neue Amt und besonders auf den Moment, wenn er zum ersten Mal im Plenarsaal in Mainz ist: „Weil ich das als ungeheure Ehre empfinde, für die Menschen hier, für meine Heimat, Repräsentant im Parlament zu sein und mich einbringen zu können mit meinen Erfahrungen und Fähigkeiten, die ich mitbringe.“ Als Landtagsmitglied werde er aber nicht nur für die Westerwälder, sondern für alle Menschen im Bundesland Ansprechpartner sein.

Realität vor Ort in die Landespolitik einbringen

Im Landtag will Pape vor allem seine kommunalpolitischen Erfahrungen nutzen. Es sei für die Region von Vorteil, wenn sie mehrere Mitglieder im Parlament habe, ist er sich sicher. Deshalb kandidiert er auch bei der kommenden Landtagswahl im März 2026 (Wahlkreis 5) als Direktkandidat. Mit einer Vielzahl von Argumenten will er die Wähler davon überzeugen, dass er der „richtige Mann“ in Mainz ist. „Ich glaube, dass ich durch meine kommunalpolitische Arbeit viele Punkte aufgreifen kann, die hier vor Ort konkret werden, aber auf Landesebene abstrakt sind“, sagt er. Als Beispiele nennt er Fragen der Infrastruktur, die Entwicklung der Städte und Dörfer etwa im Zusammenhang mit dem Landesklimaschutzgesetz oder der Grünlandkartierung. „Wir alle sind für Klimaschutz, aber es schränkt die Entwicklung ein, wenn keine Gewerbe- oder Wohngebiete ausgewiesen werden können – beispielsweise wegen der Magerwiesenproblematik. Das macht die Flächenverfügbarkeit schwierig.“

Handlungsbedarf sieht er auch bei der Infrastruktur. Dass beispielsweise die B255 als Lebensader des nordöstlichen Westerwaldes auch nach Jahrzehnten noch nicht ausgebaut sei, gehe zulasten der Anwohner in Langenhahn und Rothenbach, die unter dem Schwerlastverkehr leiden. Ein weiteres wichtiges Thema: Er will in den Landtag einbringen, wie schwierig die Finanzlage der Kommunen ist, wie komplex die Förderverfahren. „Da wäre es besser, wenn man direkte Zuweisungen machen würde. Die kommunalen Vertreter wissen genau, wo Geld eingebracht werden müsste“. Kurzum: Er möchte in die Landespolitik seine Erfahrungen, wie die Realität vor Ort ist, einbringen.

i Janick Pape ist seit 2019 ehrenamtlicher Stadtbürgermeister von Westerburg und will seine Heimat in Mainz gut vertreten, aber auch Ansprechpartner für alle Bürger des Landes sein. Röder-Moldenhauer

„Wir müssen dahin kommen, dass Politik so wahrgenommen wird, dass man auch gestalten kann.“

Janick Pape will daran mitarbeiten

Bürgernähe ist Pape wichtig, in der Region präsent zu sein, insbesondere auch in seinem Wahlkreis. „Bei Veranstaltungen dabei zu sein, macht mir Freude. Da kann man in den Austausch mit ganz unterschiedlichen Menschen kommen“. Also: nicht über, sondern miteinander zu reden.

Für ihn, der weiterhin auch als Stadtbürgermeister von Westerburg tätig sein möchte, ist das Ausüben beider politischen Ämter eine ideale Kombination, das lasse sich gut vereinbaren. „Es ist mein Ziel, über den 22. März 2026 hinaus die Region im Landtag zu vertreten. Dafür will ich alles geben“, kündigt er an. Die zu spürende Politikverdrossenheit entstehe seines Erachtens auch dadurch, dass „man den Eindruck hat, man kann vor Ort nichts bewirken – wegen der Überbürokratisierung, man verzweifelt an den abstrakten Vorschriften“. Daher sei es sinnvoll, in die parlamentarische Arbeit die Realität der kommunalen Situation einzubringen. „Wir müssen dahin kommen, dass Politik so wahrgenommen wird, dass man auch gestalten kann“, wünscht er sich.

Moderne Politik schafft Gestaltungsmöglichkeiten

Klar definiert Pape, was für ihn „moderne Politik“ ausmacht: Neben dem Einsatz für mehr Gestaltungsmöglichkeiten ist das auch, erklären zu können, warum Dinge so sind, wie sie sind, auch wenn man sie vor Ort gern ändern würde. Erklären, warum man sie gern ändern würde, warum es nicht vorangeht und woran es hapert. „Das ist herausfordernd, aber es ist wichtig, Probleme zu benennen“, gibt er sich sicher. Nötig wäre, Prozesse zu verschlanken und zu überlegen, ob Strukturen noch zeitgemäß sind. Und daran wolle er mitwirken.

Zur Person

Janick Pape (36) ist Diplom-Kaufmann, arbeitet bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises, ist seit 2019 ehrenamtlicher Stadtbürgermeister von Westerburg, Mitglied im VG-Rat Westerburgs und in vielen Vereinen und im CDU-Gemeinde- und Kreisvorstand aktiv. 2021 verpasste Pape den Einzug in den Landtag über die Landesliste nur knapp. Im Juni wurde er zum Direktkandidaten im Wahlkreis 5 (oberer Kreisteil) gewählt. bau