Westerburger holt Direktmandat
Janick Pape: „Wahnsinn, was hier passiert ist!“
Daumen hoch! Janick Pape feierte seinen Wahlsieg im Restaurant "Zum Adler" in Westerburg - und die Feier ging lang.
Daumen hoch! Janick Pape feierte seinen Wahlsieg im Restaurant "Zum Adler" in Westerburg - und die Feier ging lang.
Markus Eschenauer

Janick Pape braucht noch ein paar Tage, um zu realisieren, was am Wahlsonntag passiert ist. Das macht er im Gespräch mit unserer Zeitung am Morgen danach deutlich. Spannender hätte ein Kopf-an-Kopf-Rennen aber auch nicht sein können.

Lesezeit 2 Minuten
Um kurz nach 2 Uhr war Janick Pape zu Hause. Grund zu feiern, hatte der 37-Jährige. Die Christdemokraten im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) ebenso wie Papes Familie. Alle erlebten am Sonntagabend einen historischen Moment.Janick Pape hat nach jahrelanger SPD-Vorherrschaft das Direktmandat im Oberwesterwald errungen – und das gegen den amtierenden Landtagspräsidenten Hendrik Hering.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg

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