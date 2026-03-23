Meinung zum Wahlkreis 5
Janick Pape muss jetzt abliefern
Markus Eschenauer kommentiert.
Markus Eschenauer kommentiert.
Jens Weber/Rhein-Zeitung

Janick Pape (CDU) hat Hendrik Hering (SPD) bei der Landtagswahl das Direktmandat abgejagt. Es ist eine Sensation im oberen Westerwald – und eine Abrechnung mit der SPD.

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Nach einem spannenden Wahlkrimi stand fest: Janick Pape holt das Direktmandat im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg). Nach vielen Jahren der SPD-Regentschaft im oberen Westerwald ist dem CDU-Kandidat ein großer Coup gelungen. Gegen den amtierenden Landtagspräsidenten war das – trotz der positiven Prognosen für die Christdemokraten – nicht unbedingt zu erwarten.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg

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