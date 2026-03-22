Paukenschlag im Wahlkreis 5
Janick Pape holt das Direktmandat gegen Hendrik Hering
Nachdem endlich auch die Gemeinde Roßbach ausgezählt war, brachen bei Janick Pape alle Dämme - und es konnte gejubelt werden.
Nachdem endlich auch die Gemeinde Roßbach ausgezählt war, brachen bei Janick Pape alle Dämme - und es konnte gejubelt werden.
Markus Eschenauer

Was für ein Wahlkrimi! Bis zum Letzten der 116 Wahlbezirke blieb es spannend. Dann erst war klar: Im Wahlkreis 5 gibt es einen strahlenden Sieger – und der ist nicht Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags. 

Lesezeit 2 Minuten
Janick Pape holt für die CDU das Direktmandat im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) und stößt damit Hendrik Hering (SPD) vom Thron. Es war allerdings ein Wahlkrimi, den der 38-Jährige nicht gebraucht hätte. „Aber da muss man durch“, sagte er am Wahlabend, und er hat es erfolgreich durchgestanden.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg

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