Paukenschlag im Wahlkreis 5 Janick Pape holt das Direktmandat gegen Hendrik Hering Markus Eschenauer

Markus Kratzer 22.03.2026, 23:00 Uhr

i Nachdem endlich auch die Gemeinde Roßbach ausgezählt war, brachen bei Janick Pape alle Dämme - und es konnte gejubelt werden. Markus Eschenauer

Was für ein Wahlkrimi! Bis zum Letzten der 116 Wahlbezirke blieb es spannend. Dann erst war klar: Im Wahlkreis 5 gibt es einen strahlenden Sieger – und der ist nicht Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags.

Janick Pape holt für die CDU das Direktmandat im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) und stößt damit Hendrik Hering (SPD) vom Thron. Es war allerdings ein Wahlkrimi, den der 38-Jährige nicht gebraucht hätte. „Aber da muss man durch“, sagte er am Wahlabend, und er hat es erfolgreich durchgestanden.







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