FDP-Kandidatin im Wahlkreis 6
Jana Gräf will Westerwälder Anwältin für Freiheit sein
Jana Gräf im Wald unweit der Landshube: Für die FDP-Kandidatin ist dies ein Ort der Ruhe und der Freiheit.
Thorsten Ferdinand

Im Wald spürt Jana Gräf die Freiheit, die ihr in der deutschen Politik inzwischen zu häufig fehlt. Als Direktkandidatin im Wahlkreis 6 (Montabaur) kämpft sie dafür, dass die FDP auch im nächsten Landtag für liberale Werte einstehen kann. 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Jana Gräf Ruhe sucht und abschalten möchte, zieht es sie in den Wald. Die 36-jährige FDP-Landtagskandidatin für den Wahlkreis 6 (Montabaur) muss deshalb nicht lange überlegen, welcher Ort sich am besten für ein Treffen mit unserer Zeitung eignet.

