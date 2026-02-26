Im Wald spürt Jana Gräf die Freiheit, die ihr in der deutschen Politik inzwischen zu häufig fehlt. Als Direktkandidatin im Wahlkreis 6 (Montabaur) kämpft sie dafür, dass die FDP auch im nächsten Landtag für liberale Werte einstehen kann.
Wenn Jana Gräf Ruhe sucht und abschalten möchte, zieht es sie in den Wald. Die 36-jährige FDP-Landtagskandidatin für den Wahlkreis 6 (Montabaur) muss deshalb nicht lange überlegen, welcher Ort sich am besten für ein Treffen mit unserer Zeitung eignet.