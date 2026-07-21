Die Shirtfabrik Deutschland aus Nister hat Kunden in der ganzen Bundesrepublik. Jan Dörner berichtet, wie es zur Firmengründung kam – und warum er stolz auf die Entwicklung seines Unternehmens ist.
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„Mit vollem Risiko in die Selbstständigkeit“ – so beschreibt Jan Dörner aus Nister seinen beruflichen Weg, den der 40-Jährige seit 2023 mit seiner Firma Shirtfabrik Deutschland konsequent geht. Dörner hat sich auf das Bedrucken beziehungsweise Besticken von Berufskleidung, von Textilien für Vereine oder private Gruppen sowie von Werbemitteln wie Tassen, Kappen und Kugelschreibern spezialisiert.