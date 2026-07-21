Shirtfabrik in Nister
Jan Dörner gibt Textilien eine individuelle Note
Jan Dörner an seiner Stickmaschine während eines Stickvorgangs. Für den Buchstaben G, wie in diesem Beispiel zu sehen, sind 1600
Jan Dörner an seiner Stickmaschine während eines Stickvorgangs. Für den Buchstaben G, wie in diesem Beispiel zu sehen, sind 1600-1700 Nadelstiche nötig.
Röder-Moldenhauer

Die Shirtfabrik Deutschland aus Nister hat Kunden in der ganzen Bundesrepublik. Jan Dörner berichtet, wie es zur Firmengründung kam – und warum er stolz auf die Entwicklung seines Unternehmens ist.

Lesezeit 2 Minuten
„Mit vollem Risiko in die Selbstständigkeit“ – so beschreibt Jan Dörner aus Nister seinen beruflichen Weg, den der 40-Jährige seit 2023 mit seiner Firma Shirtfabrik Deutschland konsequent geht. Dörner hat sich auf das Bedrucken beziehungsweise Besticken von Berufskleidung, von Textilien für Vereine oder private Gruppen sowie von Werbemitteln wie Tassen, Kappen und Kugelschreibern spezialisiert.
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