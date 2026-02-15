Streit im Westerwald hält an Jäger bietet Naturschützerin Wolfspatenschaft an Markus Kratzer 15.02.2026, 13:00 Uhr

i Klaus Koch, Leiter des Hegerings Hachenburg und Jagdpächter in Wied, kritisiert die Aussagen der Naturschützerin Gabriele Neumann - und macht ihr ein ungewöhnliches Angebot. Markus Kratzer

Die Fronten zwischen Wolfsbefürwortern und Wolfsgegnern sind verhärtet. So verwundert es nicht, dass eine Westerwälder Naturschützerin nach einem Gespräch mit unserer Zeitung Kontra aus der Jägerschaft erhält – und ein nicht alltägliches Angebot.

Sie will den Wolfshass aufhalten und polarisiert mit dieser Äußerung. Nach dem Gespräch mit unserer Zeitung erhält Gabriele Neumann von der Naturschutzinitiative (NI) eine ungewöhnliche Offerte. Klaus Koch, Leiter des Hegerings Hachenburg mit 44 Revieren, bietet ihr eine Wolfspatenschaft an.







Artikel teilen

Artikel teilen